SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Obradovic: 'Galatasaray çok iyi oynadı'
26.01.2017 23:54:06

Obradovic: 'Galatasaray çok iyi oynadı'

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, 'Maccabi'ye karşı mükemmel bir maç oynayan takıma karşı oynadık ve buraya müthiş bir öz güvenle geldiler ve

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Maccabi'ye karşı mükemmel bir maç oynayan takıma karşı oynadık ve buraya müthiş bir öz güvenle geldiler ve çok iyi oynadılar. Onları tebrik ediyorum. İki yarıda çok farklıydı ve ilk yarıda her konuda mükemmel rakibimizin 18 asistleri var bu da demeki bizim savunmamız çok kötüydü" dedi.

THY Euroleague 20. hafta maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 85-80'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sırp çalıştırıcı, "Bizim için çok zor bir maçtı. Kazan gibi zor bir deplasmandan ve uzun bir yolculuktan sonra sabah 6'da geldik ve hiç kolay olmadı bizim için. Maccabi'ye karşı mükemmel bir maç oynayan takıma karşı oynadık ve buraya müthiş bir öz güvenle geldiler ve çok iyi oynadılar. Onları tebrik ediyorum. İki yarıda çok farklıydı ve ilk yarıda her konuda mükemmel rakibimizin 18 asistleri var bu da demek ki bizim savunmamız çok kötüydü. Savunmamızda birçok yanlış anlaşılma oldu ve bu yüzden Galatasaray'ın işini dahada kolaylaştırdık. Neredeyse bütün şutlarını skora çevirdiler" diye konuştu.

"48 SAATTE BİR MAÇ OYNAMAK GERÇEKTEN KOLAY DEĞİL"

İkinci yarıda her şeyi değiştirdiklerini ifade eden Obradovic, "Bu da maçın dönüm noktasıydı. İki takım da maçı kazanacak noktaya geldi. Moladan sonra Bobby her zamanki klasik atışlarından birini attı. Güzel bir savunmayla maçı kazanmayı başardık. İkinci yarıda o noktaya gelene kadar bütün oyuncularım çok savaştılar. Oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü çok zor bir anda karakterlerini gösterdiler. Çok uzun bir yol var önümüzde ve 48 saatte bir maç oynamak gerçekten kolay değil. Benim adıma çok güzel bir maçtı iki takıma da çok teşekkür ediyorum. Özellikle basketbol severler çok zevk aldı. Taraftarsız hiçbir anlamı yok müthiş bir atmosfer vardı" açıklamalarında bulundu.

"ANLADIKLARI DA NETTİ SANIRIM"

İlk yarının ardından soyunma odasında savunma açısında hataları konuştuklarını söyleyen Sırp çalıştırıcı, "İlk çeyrekte 27 sayı atmaları ve son saniyelerde 3 faul almalarını değiştirmemiz gerektiğini söyledim. Anladıkları da netti sanırım. Bende içeri girmeden önce onlar kendi aralarında bu hataları konuştular sanırım. CSKA maçında yaşadığım tecrübe var mesela; 20 sayı gerideyken kazanma noktasına gelmiştik. İyi bir örnek değil ancak onda da çok taraftarımız vardı" dedi.

"EKPE'YE NORMAL BİR ŞEKİLDE BAKACAĞIZ"

"Gerçekten çok zor Euroleague'de favorilerden bahsetmek" diyen Zeljko Obradovic, "Çok zor herkes birbirini yenebilir. Yarın Ekpe'ye normal bir şekilde bakacağız antrenmana çıkacak ve sonrasında belli olacak. Hafta sonu Uşak maçımız var, CSKA'dan önce onu düşünmemeiz gerekiyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.

(Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort /İHA)

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Suriyeli gruplar arasında kriz
Suriyeli gruplar arasında kriz
Suriyeli muhalif gruplar ile ŞFC arasında, Türkiye sınırındaki İdlib ilinde çatışmalar çıktı...
27.01.2017 00:36:12
Suriye'de insani yardım izni büyüyor
Suriye'de insani yardım izni büyüyor
BM Genel Sekreter Yardımcısı O'Brien, 'Suriye'ye insani erişim izni 2 aşamadan 10 aşamaya çıktı' dedi...
27.01.2017 00:32:52
İzmir'de terör operasyonu
İzmir'de terör operasyonu
İzmir'de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi...
27.01.2017 00:30:21
'Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım'
'Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, 'Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım' dedi...
27.01.2017 00:28:19
Denktaş: Kıbrıs'ta çözüm olmaz
Denktaş: Kıbrıs'ta çözüm olmaz
KKTC Başbakan Yardımcısı Denktaş, 'Rum tarafı sahiplilik peşinde koştukça Kıbrıs'ta çözüm olmaz' dedi...
27.01.2017 00:26:03
THY bazı seferleri iptal etti
THY bazı seferleri iptal etti
Türk Hava Yolları'nın olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal ettiği belirtildi...
27.01.2017 00:23:32
İstanbul Üsküdar'da 4 katlı binada yangın
İstanbul Üsküdar'da 4 katlı binada yangın
Üsküdar'da 4 katlı bir binada çıkan yangın bölgede paniğe sebep oldu.
26.01.2017 23:24:43
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
İşte Reina saldırganının o evdeki yakalanma anı
İşte Reina saldırganının o evdeki yakalanma anı
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Peki duvarın parasını kim ödeyecek?
Peki duvarın parasını kim ödeyecek?
'ABD Irak'ı İran'a telsim etti'
'ABD Irak'ı İran'a telsim etti'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
ABD'den vatandaşlarını uyardı: Türkiye ziyaretlerinizi gözden geçirin
ABD'den vatandaşlarını uyardı: Türkiye ziyaretlerinizi gözden geçirin
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları