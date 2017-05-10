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Obezite ve diyabetin tespiti ve mücadele eylem planı projesi başladı
10.05.2017 16:15:34

Obezite ve diyabetin tespiti ve mücadele eylem planı projesi başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Zonguldak Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Onbezite ve diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ortaokul öğrencilerinde obezite ve diyabetin tespiti ve mücadele eylem planı projesi start aldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Zonguldak Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Onbezite ve diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ortaokul öğrencilerinde obezite ve diyabetin tespiti ve mücadele eylem planı projesi start aldı.

Türkiye' de ilk defa Zonguldak'ta uygulanacak olan, Zonguldak Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Onbezite ve diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ortaokul öğrencilerinde obezite ve diyabetin tespiti ve mücadele eylem planı projesi düzenlene tören ile start aldı. Ortaokul öğrencilerinde obezite ve diyabetin tespiti ve mücadele eylem planı projesi kapsamında 4643 ortaokul öğrencisiyle proje Cumhuriyet Ortaokulunda uygulanmaya başladı. Pproje kapsamında 116 alanda 31 bin öğrenci obezite ve diyabetle ilgili sürekli takip edilecek. 4 yıllık süre zarfında yılda 3 kez takip edilecekler. Bu uygulama sayesinde erken teşhis başta olmak üzere riskli çocuklara egzersiz ve beslenme ile yönlendirilmesi yapılacak.

Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz ve şube müdürlerinin yanı sıra veliler katılırken, program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Üçler Sarıkaya, Ortaokullarda obezite ve diyabete düzenli takip edilmesi gerektiğini ve uygulamanın okullarında başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ereğli İlçe Milli eğitim müdürü Numan Korkmaz ise Obezite ve diyabet rahatsızlıklarının organ kayıplarına neden olabilecek bir hastalık olduğunu söylediği konuşmasında "Dünya'da obezite ve diyabet yıllar itibariyle her geçen gün korkutucu ve dikkat çekici bir seviyede artmaktadır. Dünya'da obezite ve diyabet yıllar itibariyle her geçen gün korkutucu ve dikkat çekici bir seviyede artmaktadır.

Dünya nüfusunun %65 'inin yaşadığı ülkelerde aşırı kiloluk ve obezite, zayıflıktan daha çok ölüme sebebiyet vermektedir. Dünya Sağlık Örgütü belgelerine göre mevcut durumdan daha da kötüsü, günümüzde çocuklarda görülme sağlığı da her geçen gün giderek artmaktadır.Bu çerçevede Zonguldak Valiliğinin öncülüğünde çağımızın salgını olarak tamamlanan obezite ile ilgili Zonguldak Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi arasında imzalanan Obezite ile Mücadale Eylem Planı kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul çağı çocuklarında obezite ve diyabete yönelik büyük bir takip projesi başlatılıyor. Bu çapta bir projenin ülkemizde ilk olarak Zonguldak ilimizde başlayacak ve uygulanacak olması büyük önem taşıyor. Ortaokulda okuyan tüm öğrencilerin belirli aralıklarla ölçümlerinin yapılarak takiplerinin yapıla bilmesi, bunun ötesinde risk belirlenen çocuklarımıza yönelik gerekli görülen tıbbi ve diğer önleyici hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla bu proje ülkemizde örnek teşkil edecektir. Sadece kesitsel bir çalışma olmayıp, aynı zamanda önleyici sağlık hizmetini de sunacak olması bakımından da önem arz etmektedir.'

Aşırı beslenme Obezite hastalığını tetikliyor

Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu' da konuşmasında, aşırı beslenme durumunda obezite hastalığının tetiklendiğini ifade etti. Madenoğlu konuşmasında "Obezite ve diyabetle mücadele programını bugün Cumhuriyet Ortaokulunda başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Zonguldak Valiliğimiz ve BEÜ rektörlüğü arasında yapılan protokole göre, Zonguldak genelindeki tüm ortaokullarda Obezite ve Diyabetle Mücadele Programı başlatılacak. Biz bugün burada bu okulumuzdan başlatıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Obezite nedir? Obez kişi kimdir diye baktığımızda, halkımızın arasında normalin üstünde kilosu olan kişilere obez diyoruz. Fazla kiloları bu taşıma durumuna da obezite diyoruz. Gıda maddelerinden elde ettiğimiz enerjiyle, tükettiğimiz enerji arasındaki farkın yarattığı bir hastalık olarak algılanıyor. Aldığımız gıda maddelerinden yüz birim enerji alıyorsak, bunun yetmiş birimini tüketiyorsak, aradaki otuz birimlik fazlalık obeziteye yol açıyor.

Obeziteye baktığımızda, aşırı beslenmenin yol açtığı bir sonuç olduğunu görüyoruz. Dünyada bir kısım insanlar da açlıktan ölüyor. Ne hazindir ki, dünyada açlıktan ölenlerle aşırı yemekten ölenleri kıyasladığımızda, aşırı yemekten ölen insanların daha fazla olduğunu görüyoruz. Dünyada insanlar arasında gıdanın dağılımında korkunç bir adaletsizlik olduğunu da bu durum gözler önüne seriyor.

Önemli bir tespit arkadaşlar. Belki tersi olması gerekirken, obezite olayı daha ziyade gelişmiş ülkelerde görülüyor. Herhalde bu insanlar daha fazla yiyorlar. Teknolojinin getirdiği sonuçlar nedeniyle daha az çalışma oluyor, insan vücudunu enerji harcayacak şekilde kullanmıyor.

2008 yılında 400 milyon insan obez olarak görülürken, 2015 yılına geldiğimizde bu rakamın 700 milyona çıktığını görüyoruz. Son on yılda obez insanların sayısında yüzde on, on beş arasında bir artış olduğu ifade edilmektedir. Dünyadaki bu artışa paralel olarak ülkemizde de obezite ve diyabet hastalığı hem rakam, hem oran olarak artmaktadır."

Yapılan konuşmaların ve Obezite hastalaığı ile ilgili hazırlanan sunumun yapılmasının ardından program sona erdi.
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