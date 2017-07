Obamacare Senato'dan döndü

28.07.2017 11:10:15

Senato'daki oylamada 51'e 49 oyla reddedilen 'cılız' iptal tasarısına Cumhuriyetçi Parti'den 'Hayır' oyu veren isimler, kısa süre önce kanser teşhisi konduğu açıklanan Arizona senatörü John McCain ile Maine senatörü Susan Collins ve Alaska senatörü Lisa Murkowsk oldu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın imzasını taşıyan mevcut sağlık sisteminin büyük bölümünü iptal etmeyi hedefleyen yasa tasarısı, oylamadan sadece saatler önce açıklanmıştı.

Böylece ABD Başkanı Trump, seçim vaatleri arasında yer alan 'Obamacare'in kaldırılmasını' hayata geçiremediği gibi, Cumhuriyetçi Parti'nin bu doğrultuda sekiz yıldır verdiği mücadele de sonuçsuz kalmış oldu.

Zira Obamacare'in yürürlüğe girdiği 2009 yılından bu yana 54 kez iptal edilmesi için oylama yapıldı.

TRUMP: 3 CUMHURİYETÇİ VE 48 DEMOKRAT ABD HALKINI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Bu arada kararın ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "3 Cumhuriyetçi ve 48 Demokrat, Amerikan halkını hayal kırıklığına uğrattı. Baştan beri söyledim, önce Obamacare'i geri çekin sonra anlaşın. İzleyin!" ifafelerini kullandı.

3 Republicans and 48 Democrats let the American people down. As I said from the beginning, let ObamaCare implode, then deal. Watch!