28.12.2016 07:04:28

Obama yönetiminden silah satış rekoru

Obama yönetiminin on 8 yılda 278 milyar dolarlık silah satarak rekor kırdığı belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Küresel çaptaki silah satışları düşerken, pazar payını artıran ABD ise son 8 yılda 278 milyar dolarlık silah sattı. Obama yönetiminin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en çok silah satış anlaşması imzalayan hükümet olduğu belirtildi.

ABD Kongre Araştırma Merkezi'nin yayınladığı 2015 yılında küresel silah satışlarına ilişkin rapora göre, 2014 yılında 89 milyar dolara ulaşan silah pazarı 2015'te neredeyse yüzde 10'dan biraz daha fazla küçülerek 80 milyar dolara geriledi.

Silah pazarındaki liderliğini sürdüren ABD ise hem pazar payını artırdı hem de küresel satışların yarısının gerçekleştirildiği ülke oldu.

OBAMA, BUSH'UN 2 KATI SİLAH SATTI

Öte yandan, ABD Başkanı Barack Obama, göreve geldiği 2009 yılından bu yana toplamda 278 milyar dolar'lık silah satış anlaşması imzaladı. Bu rakamın bir önceki Başkan George Bush'un 2001-2009 yılları arasındaki yönetimi süresince gerçekleştirilen 128.6 milyar dolar'lık satışın 2 katı olduğu kaydedildi.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA EN ÇOK SİLAH SATIŞ ANLAŞMASI İMZALAYAN HÜKÜMET'

Uzmanlar Obama yönetiminin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en çok silah satış anlaşması imzalayan hükümet olduğunu ifade etti.

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