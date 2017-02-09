09.02.2017 12:53:49

Obama'nın Özel Temsilcisi McGurk: Türkiye'nin haklı endişeleri var

Türkiye kamuoyunda, Suriye sınırın diğer tarafında YPG ile yaptığı toplantılarla tanınan Eski ABD Başkanı Obama'nın IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi 'Türkiye'nin de çok haklı ciddi ulusal güvenlik endişeleri var. Türkiye bizim NATO müttefikimiz' dedi. McGurk, Trup'ın da çalışma ekibinde yer alıyor.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın özel temsilciliğini yapan ve Başkan Donald Trump'un yakın çalışma ekibinde yer alan Brett McGurk, The Atlantic tarafından Washington'da düzenlenen bir forumda konuştu.

RAKKA MESAJI



"Rakka'da oturup diğer ülkelere yapacakları eylemleri planlıyor ve emir veriyorlar. Örneğin Berlin'deki kamyonlu saldırı ya da Brüksel ve Paris'teki saldırılar. Bunlarla 11 Eylül etkisi yaratmayı hedefliyorlar. Rakka'da mücadele zor çünkü Irak gibi yönetimle işbirliği yok. Ordu ile çalışmıyoruz. Yerel aktörlerle çalışıyoruz. Trump yönetimi önceliğinin DEAŞ'ı yenmek olduğunu açıkça ortaya koydu ki bu da doğru yaklaşım. Şimdi yapılması gereken onlara bu esnekliği sağlamak."

"SON 2.5 YILDA 20 KEZ TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETTİM"



McGurk, IŞİD'le mücadelenin en önemli unsurlarından birinin yabancı savaşçıların bölgeye ulaşmasını engellemek olduğunu da belirterek, "Türkiye'nin bu konuda attığı başarılı adımlara sıkça vurgu yapan ABD yönetimine göre örgütün bu silahı etkisiz hale getirilmeli" dedi.

Türk yetkililerle de yakından çalıştığını ve Türkiye'nin hassasiyetlerinin farkında olduğunu söyleyen McGurk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son 2.5 yılda 20 kez Türkiye'yi ziyaret ettim. Suriye'de de birçok kez bulundum. Orada dengeyi sağlamak çok zor. Aşırı derecede zor. Bölgede olağandışı bir gerilim var. Bunun için çok dikkatli olmalıyız. Türkiye'nin de çok haklı ciddi ulusal güvenlik endişeleri var. Türkiye bizim NATO müttefikimiz. Bunu aklımızdan çıkarmamalıyız. IŞİD'in Irak'ta kalmasına müsaade edemeyiz. Bu bizim için de bir tehdit unsuru. Bu dengeyi sağlamalıyız. Her gün bunun için çalışıyoruz ve bu yolda da devam edeceğiz."

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