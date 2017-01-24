24.01.2017 01:49:02

Obama'dan Filistin'e 221 milyon dolar yardım iddiası

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın görevinin son saatlerinde Filistin yönetimine yardım fonunu serbest bıraktığı öne sürüldü...

Ajanslarda yer alan habere göre; ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın görevinin son saatlerinde Filistin yönetimine 221 milyon dolarlık yardım fonunu serbest bıraktığı iddia edildi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Obama, cuma günü görevi yeni Başkan Donald Trump'a devretmeden birkaç saat önce Kongre'ye yazdığı bir mektupla, Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin durdurduğu Filistin'e yardım fonunu serbest bıraktı.

'TOPLAM 227 MİLYON DOLARLIK HİBE FONU SERBEST BIRAKILDI'

Birçok Kongre çalışanına ve bir dışişleri yetkilisine dayandırılan iddiaya göre, Obama, Filistin'e yapılacak olan 221 milyon dolarlık yardımın yanı sıra küresel iklim değişikliği için dört milyon dolar ve BM organizasyonları için ise 1.25 milyon dolar olmak üzere, yaklaşık 227 milyon dolarlık hibe fonunu serbest bıraktı.

Kongre'den çıkan durdurma kararlarına yönetim teamülen uyuyor ancak yasal olarak yönetimi bağlayıcılığı bulunmuyor.

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