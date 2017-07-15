15.07.2017 20:49:47

O ülkeden anlamlı 15 Temmuz mesajı

Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerini anarken, Pakistan'dan Türkiye'ye anlamlı bir mesaj geldi..

Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerini anarken, Pakistan'dan Türkiye'ye anlamlı bir mesaj geldi. Pakistan askeri ile Türk askerini resimlerinin yer aldığı bir paylaşımda 'Biz kardeş olarak birleştik' ifadeleri kullanıldı.



'TÜRKİYE'NİN DÜŞMANLARI BİZİM DÜŞMANIMIZDIR'

Pakistan'ın savunma ve askeri alanlarıyla ilgili çalışmalar yapan ve Pakistan ordusuna da yakın olan Pakistan Defance isimli hesaptan yapılan paylaşımda Türkiye'ye anlamlı bir mesaj verildi.







Bir diğer paylaşımda ise Türkiye'ye birlik mesajı verildi. Türkiye'nin FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlarını andığı bugün, yapılan paylaşımlarda "Türkiye'nin düşmanları da Pakistan düşmanıdır" ifadeleri kullanıldı..