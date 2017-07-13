13.07.2017 15:10:29

O ülkede intihar saldırısı düzenlendi: 12 ölü, 42 yaralı

Kamerun'un Nijerya sınırındaki küçük bir kasabasında gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Kamerunlu yetkililerden alınan bilgilere göre, ülkenin Nijerya sınırındaki Far North bölgesindeki küçük bir kasabada iki intihar saldırısı gerçekleştirildi. Olayda, en az 14 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı. Kamerun'un kuzeyinde bulunan Far North Bölge Valisi Midjiyawa Bakari, saldırısının sınıra 8 kilometre uzaklıkta bulunan Waza şehir merkezinin yoğun bir bölgesinde iki kadın tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.



Saldırıda aralarında bir bebeğin de 43 kişinin de yaralandığını ifade eden Vali Bakari, eylemcilerden birinin olay sırasında öldüğünü, diğerinin ise vurularak öldürüldüğünü söyledi. Vali Bakara, yaralıların bölge hastanelerine sevk edildiğini açıkladı.