31.01.2017 23:13:11

O tweet'leri atan CHP'li Kadıgil serbest bırakıldı

Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen CHP Parti Meclisi üyesi avukat Sali

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Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen CHP Parti Meclisi üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil, serbest bırakıldı. Kadıgil ifadesinde, "Aralarında utandığım tek tweet ezanla ilgili olan paylaşımdır" dedi.Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen CHP'li meclis üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil'in sorgusu sona erdi.Kadıgil ifadesinde, suçlamaları reddederek, "Ben parti meclisine girdiğimde bir kamusal görev üstlenmenin sorumluluğuyla eski paylaşımlarıma bakarak, 2013 Ocak ayına kadar gittim. O tarihe kadar olan paylaşımlarımı kaldırdım. Partinin ağırlığına yakışmaz diyerek bunları zaten temizledim. Ama daha eski paylaşımlarımı görmediğim için temizlendi ve silindi zannettim. Aralarında utandığım tek tweet ezanla ilgili olan paylaşımdır. Diğerleri cımbızlanmış paylaşımlardır" dedi.MAHKEME TUTUKLAMA TALEBİNİ REDDETTİŞüphelinin attığı tweet'lerin 2011 ve 2013 yıllarına ait olduğu, üzerinden uzunca bir sürenin geçtiğini kaydeden mahkeme, kararında, şüphelinin ezan tweeti nedeniyle sosyal medya hesaplarında kamuoyundan özür dilediğini belirtti. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun oluşmadığı kanaatine varan mahkeme, tutuklama talebini reddederek şüphelinin serbest bırakılmasına hükmetti. Mahkeme, Kadıgil hakkında herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulamadı.Kadıgil, bu sabah, İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret suçundan yargılandığı davada ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti. Twitter'da yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı çıkarılan Kadıgil, Ağır Ceza Mahkemesi'ne ifade verdikten sonra, polis ekiplerince gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Kadıgil, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sorgulanmış ve tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.