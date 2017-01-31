31.01.2017 13:42:45

O terörist yakalandı!

Aydın'da jandarmanın üç ilçede gerçekleştirdiği koordineli çalışmada aranan PKK/PYD üyesi bir terörist ile ona yardım eden 2'si bayan 4 şüpheli gözalt

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Aydın'da jandarmanın üç ilçede gerçekleştirdiği koordineli çalışmada aranan PKK/PYD üyesi bir terörist ile ona yardım eden 2'si bayan 4 şüpheli gözaltına alındı.Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD terör örgütüne maddi gelir elde etmek maksadıyla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik olarak Efeler, Germencik ve Kuşadası ilçelerinde koordineli çalışma başlattı. Germencik merkezli yapılan araştırmalar neticesinde PKK/PYD terör örgütüne üye olmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamakla suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçları da dahil olmak üzere 9 ayrı suçtan aranan M.Y. ile bu şahsa yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 2'si bayan 4 şüpheli Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde gizlendikleri adreste yakalandı.SORGULARI SÜRÜYORAdreste yapılan aramada 2 adet bonzai içme aparatı, 1 adet extacy hap ve 3 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ucu kesik av tüfeği, 1 adet tablet, 1 adet laptop ve 7 adet cep telefonu ile terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan M.Y'nin kırsalda çekilmiş kamuflajlı bir fotoğrafı ele geçirildi. M.I. ile aynı evde yakalanan Ö.A., U.B., E.G. ve A.D'nin hırsızlık suçundan arandıkları belirlendi. Gözaltına alınan terörist ile ona yardım eden 4 kişinin sorgularının devam ettiği bildirildi.(Mehmet Barlas / İHA)