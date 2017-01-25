26.01.2017 10:09:34

O polise 50 yıl hapis

Bursa'da, birlikte yaşadığı kadını ve onun annesini öldüren polis memuru 50 yıl 10 ay hapse mahkum edildi

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Bursa'da, birlikte yaşadığı kadını ve onun annesini öldüren polis memuru 50 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.18 Haziran 2015 Perşembe günü Ortabağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bursa Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli olan ve daha önce eşinden boşanan polis memuru Abbas Usta (41), uzun süredir dost hayatı yaşadığı Sevda Uysal (42) ile Ayşe Şahin'i (74) kurşun yağmuruna tutarak öldürmüş ve olayın ardından tutuklanmıştı.Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki kez müebbet hapis talebiyle yargılanan Usta (42) ve maktule Sevda Uysal'ın kızı Gizem Karaca ile tarafların avukatları duruşmaya katıldı. Abbas Usta, savunmasında, Sevda Uysal ile birlikte yaşadıklarını, olay günü nikah kıyacaklarını söyledi. Olay günü evleneceği Sevda Uysal'ın gittiği iş yerinden geri dönmediğini, kendisinin oraya gittiğini anlatan Abbas Usta, "Burada Taner Uysal isimli biriyle Sevda Uysal bana silahla saldırdı. O sırada yaşanan boğuşmada bu kişi Ayşe Şahin'i vurdu. Boğuşmada silahı aldım ve o sırada Sevda'ya doğru ateş ettim. Taner yeniden silahı elimden alıp kafama fırlattı. Daha sonra olay yerinden kaçtılar. Kamera görüntülerini, Sevda'nın telefonunun hafıza kartını Emin Uysal'a teslim ettim. Ben o zaman Emin Uysal'ın korunmasını istedim. Beyanlarım dikkate alınmadı, maalesef şahit öldürüldü" şeklinde konuştu.Öldürülen Sevda Uysal'ın kızı 22 yaşındaki Gizem Karaca da ilk duruşmadaki ifadesini tekrarlayarak, "Annem polis merkezine şikayete gittiğinde tanışmışlar. Daha sonra Abbas Usta, annemi sürekli taciz etmeye başladı. Baskılara dayanamayan annemle birlikte yaşamaya başladılar. Sanığın maksadı annemle evlenip, çocuklarının velayetini almaktı. Usta, anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Annem birlikte yaşamak bile istemiyordu" dedi.50 YIL 10 AY HAPİSMahkeme heyeti, Abbas Usta'ya 2 kişiyi öldürmek suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından indirime giden heyet, sanığı 2 kişi öldürmekten 25'er yıl ve iftira suçundan 10 ay hapse mahkum etti. Usta, toplam 50 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)