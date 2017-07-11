11.07.2017 20:18:44

O kentte 150 bin kişi sağlık hizmeti alamıyor

Tabka kentinde 150 bin insanın sağlık hizmetlerinden yoksun kaldığı bildirildi. Kentte, ACİL Ambulansı dahi bulunmuyor.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz Mayıs ayında terör örgütü IŞİD ile yapılan pazarlıklar sonucu büyük kısmını Suriye PKK'sı PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin hakimiyetine giren Tabka kentinde 150 bin insanın sağlık hizmetlerinden yoksun kaldığı bildirildi.

Radyo Kül'ün haberine göre, Tabka kentindeki aktivistler, 150 bin insanın sağlık imkânlarından yoksun halde yaşamak zorunda kaldığını bildirdi. Kentte IŞİD'in çekilmesi sırasında devlet hastanesinin yağmalandığı bildirilirken, PYD'nin sağlık hizmetleri sunumunda sıkıntı yaşadığı öğrenildi. Kentte henüz ACİL Ambulansı bulunmazken, savaşta yaralananların ve doğum yapan kadınların Münbiç ve Kobani şehirlerine yönlendirildiği aktarıldı.