19.07.2017 08:59:38

O kadın dediğini yaptı! 'Onun kanlı ellerden bir kuruş dahi istemem!'

Suriyeli hamile kadını ve 10 aylık bebeğini öldüren katillerden Birol Karacal’ın eşi R. Karacal boşanma davası açacağını söylemişti. R. , davayı açtı. Üstelik “O kanlı ellerden bir kuruş dahi istemiyorum” diyerek nafaka ve tazminat talep etmedi. Yalnızca oğlunun velayetini istedi.

Hürriyet'ten Burcu Putul Uçar'ın haberine göre Avukatı Funda Sadıkahmet Alp aracılığıyla Bakırköy Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne başvuran R. Karacal, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:



“Eşim bir gün bana ‘Çalışmaktan çok sıkıldım, bir suç işleyip cezaevine gireyim de rahat edeyim!' dedi. Yaşanan vahşetten 2-3 gün önce Birol Karacal eve geldiğinde müvekkilime, öldürdüğü Emani Al-Rahmun'un eşi Halit ile aralarındaki kan donduran diyaloğu şöyle anlatmıştır: ‘Bugün işyerinde Halid'e çok kızdım. Tavuğun kafasını kopardım ve önüne attım. Bir daha benim evimin kapısını çalarsan senin de kafanı böyle koparır kapına atarım dedim.”

Dilekçede cinayet gecesi davalı Karacal'ın stresli olduğu da yer aldı.