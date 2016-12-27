27.12.2016 15:07:36

O görüntülerle ilgili sert tepki

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, terör örgütü DEAŞ'ın 2 Türk askerini öldürdüğü iddiasıyla yayınladığı videoya ilişkin soruya yanıt verdi, bu tarz

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, terör örgütü DEAŞ'ın 2 Türk askerini öldürdüğü iddiasıyla yayınladığı videoya ilişkin soruya yanıt verdi, bu tarz teröre hizmet eden görüntüleri paylaşanlara sert tepki gösterdi.Yılın son Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Kurtulmuş, "Bu video görüntüleriyle ilgili henüz TSK, Milli Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilmiş, netleşmiş bir bilgi yoktur. Zaten teyit edilmiş bir bilgi olsa bunu kamuoyuyla paylaşırız" dedi. Terör örgütlerinin hedefinin bu tarz görüntülerle halka korku salmak olduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, "Kusura bakmasınlar, medyadaki bazı arkadaşlar da lütfen ayaklarını denk alsınlar. Özellikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. Türkiye, DEAŞ ile fiilen sahada bir savaş halindedir. Oturduğu sıcak masaların üstünde, uyduruk görüntüler üzerinden propagandalarla Türk halkının moralini bozmaya çalışmak vatanseverlik değildir" diye konuştu.CHP'YE "ATATÜRK" TEPKİSİAnayasa değişikliği konusundaki görüşmelerin açık ve şeffaf bir şekilde yürüdüğünü, MHP'nin pakete desteğinin sürdüğünü vurgulayan Kurtulmuş, başkanlık sistemiyle ilgili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaptığı Atatürk'lü kıyaslamayı da sert biçimde eleştirdi. Kurtulmuş, "Türkiye'nin ulusal mücadelesi kimsenin babasının malı değildir. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin kurucu başkomutanıdır, Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü başkomutanıdır. Dolayısıyla, Recep Tayyip Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk'ü farklı yerlerde göstermeye çalışmak, en azından siyaseten birtakım hesapların içerisinde olmak demektir. Arkadaşlar bundan vazgeçsinler, bu fayda getirmez" ifadelerini kullandı.