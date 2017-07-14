14.07.2017 10:39:37

O gece kulübü, tepkiler üzerine 15 Temmuz partisi yapmaktan vazgeçti

Antalya ve Konya'da iki şubesi bulunan ünlü bir gece kulübü, cumartesi günü için '15 Temmuz Demokrasi Partisi' organize etti. Tepkiler üzerine vazgeçtiğini açıkladı.

Sözcü'den Deniz Ayas'ın haberine göre reklamların dönmeye başlamasının ardından gelen tepkiler sonrası iptal edilen parti için açıklama yapan kulüp ise “Kulübümüz nasıl 19 Mayıs, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenledi ise bugünü de milletimizin yazdığı bir destan olarak görmüş ve bu duygularla bir organizasyon planlamıştır. Etkinlik sosyal medyada tamamen çarpıtılarak amacının dışına çekilmiştir. Özür dileriz” dedi.





KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ: ÇARPITILDI, ÖZÜR DİLERİZ

İşte Konya ve Kemer'i karıştıran '15 Temmuz Demokrasi Partisi' için kulüpten yapılan o açıklama:

“İşletmemizin bir kurtuluş günü olarak gördüğü ve milletimizin şanlı bir zafer kazandığı 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Günü dolayısıyla hazırlamayı düşündüğü etkinlik sosyal medyada tamamen çarpıtılarak amacının dışına çekilmiştir. Kulüp etkinliklerimizi düzenleyen ekip, tamamen saf ve vatanperver duygular ile şimdiye kadar nasıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenledi ise bugünü de milletimizin yazdığı bir destan olarak görmüş ve bu duygularla bir organizasyon planlamıştır. Söz konusu organizasyon çeşitli yanlış anlaşılma ve yönlendirmelerle, sosyal medya üzerinden şehit yakınlarımızı ve milletimizin aziz değerlerini incitecek bir noktaya sürüklenmesi üzerine iptaline karar verilmiştir. Tüm şehitlerimizin aziz ruhlarına Allah'tan rahmet dileriz. Sosyal medya hesabımızda kısa süreli de olsa yayınlanan tanıtım nedeni ile başta tüm şehit yakınlarımız olmak üzere aziz milletimizden özür dileriz.”