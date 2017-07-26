26.07.2017 16:08:43

O fotoğraflar iddianamede

15 Temmuz darbe girişiminde o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede darbeci askerlerin köprüye çıkış anı ve öncesindeki yaptıkları toplantıları ilişkin fotoğrafları yer aldı.



15 Temmuz darbe girişiminde o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede darbeci askerlerin darbe girişimi sırasında ve öncesindeki yaptıkları toplantılara ilişkin fotoğrafları yer aldı.



15 Temmuz Darbe girişimi sırasında, Kuleli Askeri Lisesi, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Hava Harp Okulundan sevk edildiği tespit edilen şüphelilerin Boğaziçi Köprüsü'ne intikal ettiklerine ilişkin görüntülerin bir bölümü fotoğraf halinde iddianamede yer aldı.



Görüntülerde, şüphelilerin 15 Temmuz şehitler köprüsünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikametini Kuleli Askeri Lisesinden geldiği tespit edilen 2 adet Ünimog tipi askeri araç ve 44 şüphelinin kestiği, Anadolu istikameti yönüne araç trafiğinin açık olduğu ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği görülüyor.



İddianamede ayrıca kalkışmayı haber alan vatandaşların ve polislerin, darbeyi önlemek için ellerindeki Türk bayraklarıyla, şüphelilerin köprüyü kapattığı noktaya doğru yürüdükleri, fakat şüphelilerin halkın üzerine ateş açtıkları anlara ait fotoğraflar bulundu.



15 Temmuz'da meydana gelen darbe girişimi öncesinde 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı ve Yalova Hava Meydan Komutanlığında yapılan toplantı ve hazırlıklar ile şüphelilerin askeri birliklerden çıkışlarına ilişkin güvenlik kamera kayıtlarından edinen fotoğrafları iddianamede yer aldı.