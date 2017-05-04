05.05.2017 10:07:13

O emniyet müdürü tutuklandı

Mersin'de bir kişiden kendisini FETÖ/PDY soruşturmasından kurtaracağı vaadiyle rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Erdemli İlçe Emniyet Müdürü A

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Mersin'de bir kişiden kendisini FETÖ/PDY soruşturmasından kurtaracağı vaadiyle rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan ile bir gümrük görevlisi tutuklandı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir şahıstan, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmadan kendisini kurtaracakları vaadiyle 90 bin TL rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan ile gümrükleme şirketinde çalışan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Her 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.