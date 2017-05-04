05.05.2017 10:07:13
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir şahıstan, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmadan kendisini kurtaracakları vaadiyle 90 bin TL rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan ile gümrükleme şirketinde çalışan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Her 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
O emniyet müdürü tutuklandı
Mersin'de bir kişiden kendisini FETÖ/PDY soruşturmasından kurtaracağı vaadiyle rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Erdemli İlçe Emniyet Müdürü AMersin'de bir kişiden kendisini FETÖ/PDY soruşturmasından kurtaracağı vaadiyle rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan ile bir gümrük görevlisi tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir şahıstan, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmadan kendisini kurtaracakları vaadiyle 90 bin TL rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan ile gümrükleme şirketinde çalışan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Her 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.