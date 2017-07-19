19.07.2017 15:36:29

O botları da kaçak göçmenler yapıyormuş!

Kuşadası'nda Mart ayında kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 12 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen bir operasyonda kaçak göçmenleri taşıyan botların yapımında yine kaçak göçmenlerin çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Mart'ta Davutlar Mahallesi açıklarında lastik botun batması sonucu 12 kişinin ölümüyle ilgili organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi sahilinde bir aracı durdurdu.

Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan B.T. ve G.K'yı yakalayan ekipler, bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda bölgeye yakın bir kafeye operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 1 lastik bot ve motoruyla 12 can yeleği ele geçiren ekipler, daha sonra İkiçeşmelik mevkisinde bir bağ evine operasyon gerçekleştirdi.

Yasa dışı geçiş organizasyonu kapsamında İzmir'den getirilen göçmenlerin bekletildiği bağ evinde bot imalatı da yapıldığını tespit eden ekipler, D.G.K, C.F. ve M.M. isimli organizatörleri yakaladı.

Aralarında 19 çocuğun da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 44 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Bot yapımında çalıştırılan göçmenlerin, bu botlarla denize bırakıldığını belirleyen ekipler, mart ayında yaşanan olayda batan botun da yine göçmenler tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.