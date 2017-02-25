25.02.2017 19:24:41

Nusaybin'de trafik kazası: 6 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza, Nusaybin'e bağlı Akarsu yolu üzerinde Abdullah Bayhan yönetimindeki 33 DIC 57 plakalı otomobil ile Nusaybin Belediyesi görevlisi Sabri Akıncı yönetimindeki 47 NE 670 plakalı resmi ticari araç kafa kafaya çapıştı. Kazada sürücüler, Sabri Akıncı ile Abdullah Bayhan'ın yanı sıra araçlarda bulunan Metin Karadeniz, Mecit Toy, Abdulvahap Bayhan, Hamdi Ermiş yaralandı. 112 acil servis ambulanslarıyla Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı.Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.