17.02.2017 14:58:38

Nusaybin'de PKK'ya ait 2 sığınak bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait, içerisinde 20 el yapımı patlayıcı düzeneğinin olduğu iki sığınak bulundu.

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Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait, içerisinde 20 el yapımı patlayıcı düzeneğinin olduğu iki sığınak bulundu.Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek olarak; Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçeleri kırsalındaki 10 mahallede faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve arazide gizlenen örgüte ait patlayıcı madde sığınak ve barınakları bulmak amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir adıyla düzenlenen operasyonda, Nusaybin ilçesi Koruköy Mahallesi'nde bugün 2 adet yeraltı sığınağı bulunmuştur. Bahse konu sığınak içerisinde, bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 5 adet şarjör ve 120 adet fişek, 6 adet 107 milimetre ve 3 adet 90 milimetre çapında el yapımı çok namlulu roketatar mühimmatı ve bu mühimmatlara ait 8 adet tapa, 20 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 adet elektrikli fünye, bir adet araç telsizi çok miktarda pil, yaşam ve eğitim malzemesi ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların kararlıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.