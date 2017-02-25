25.02.2017 14:13:15

Nusaybin'de patlama: 2 çocuk yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen patlamada 2 çocuk hafif yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen patlamada 2 çocuk hafif yaralandı.Nusaybin'in Dicle Mahallesi Yasemin Sokak'ta 7 yaşındaki Muhammed Müldur, ile 13 yaşındaki Yusuf Müldur belirlenemeyen bir cisimle oynadıkları sırada patlama meydana geldi. Patlamada hafif yaralanana çocuklar vatandaşlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.(Abdullatif Altunkaynak / İHA)