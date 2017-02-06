06.02.2017 13:19:26

Nusaybin'de kum yığınlarının altında kalan işçi kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde briket atölyesinde çalışan ve kayan kum yığınlarının altında kalan bir işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde briket atölyesinde çalışan ve kayan kum yığınlarının altında kalan bir işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, Nusaybin ilçesi İpekyolu Mahallesi Midyat yolu üzerinde bulunan bir briket atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atölyede çalışan Can Altunkaynak (18) adlı işçi, kayan kum yığınlarının altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Altunkaynak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, 112 Acil Servis ambulansıyla götürüldüğü Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.