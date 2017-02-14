14.02.2017 12:33:06

Nusaybin'de güvenlik güçlerine ateş açıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin'in Nusaybin ilçesinde hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından ateş açıldığını ve karşılık verilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin'in Nusaybin ilçesinde hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından ateş açıldığını ve karşılık verilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.TSK'dan yapılan açıklamada, Mardin'in Nusaybin ilçesinde hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından ateş açıldığı belirtildi. Açılan ateşe misli ile karşılık verilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.