20.02.2017 12:48:14

Nusaybin'de çatışma: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, bir terörist öldürülerek, bir terörist de yaralı olarak yakalanarak, etkisiz hale getirildi. Çatışmada, bir polis de yaralandı.

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, bir terörist öldürülerek, bir terörist de yaralı olarak yakalanarak, etkisiz hale getirildi. Çatışmada, bir polis de yaralandı.Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin ilçesi Koruköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyon sırasında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Bir teröristin öldürüldüğü, bir teröristin yaralı olarak yakalandığı çatışmada, bir polis de yaralandı. Yaralı polis, İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.Bölgede operasyon sürüyor.