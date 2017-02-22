22.02.2017 13:24:37

Nusaybin'de çatışma: 2 güvenlik görevlisi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesi Kuyular ve Doğanlı mahallelerinde çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesi Kuyular ve Doğanlı mahallelerinde çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, bugün sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, geniş kapsamlı operasyon başlatılan Nusaybin ilçesi Kuyular ve Doğanlı Mahallelerinde güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı teröristle karşı karşıya geldi. Teröristler, güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına ateş açarak, karşılık verdi. Çıkan çatışmada, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle kaldırıldıkları Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.(Mehmet Salih Keskin / İHA)