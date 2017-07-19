19.07.2017 09:20:26

Nusaybin'de bulunan mayınlı tuzak imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallede bulunan el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

14 Mart 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin ilçesine bağlı 6 mahalleden biri olan Zeynel Abidin Mahallesi'nde arama çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcı ve mühimmat buldu. 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpüyle hazırlanan patlayıcı, çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. İlçede arama çalışmaları sürüyor.