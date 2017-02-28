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28.02.2017 16:17:55
Nusaybin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Nusaybin'de 3 PKK'lı öldürüldü
PKK'ya yönelik devam eden, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu'nda, 3 PKK'lı öldürüldü.
28.02.2017 16:24:56
KOSGEB'ten 461 bin KOBİ'ye faizsiz kredi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 'KOSGEB'in 50 bin liralık 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği' ödemeleri kapsamında 461 bin 167 KOBİ'ye kredi faiz desteği verildi.' dedi.
28.02.2017 16:22:10
Sela okuyan müezzini dövenler hakim karşısına çıktı
Camii müezzini Mehmet Kuzgun'u dövdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
28.02.2017 16:12:20
Meteoroloji'den sis uyarısı
Marmara bölgesi geneli ile Kuzey Ege kıyılarında, yer yer yoğun sis beklendiği uyarısında bulunuldu.
28.02.2017 15:58:14
Emre Çolak'ın yeni teknik direktörü belli oldu
İspanya'nın Deportivo Kulübü, Gaizka Garitano'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 'Pepe' lakaplı Jose Mel Perez ile anlaştı.
28.02.2017 15:44:43
Ege Üniversitesi rektörlüğüne atama
Ege Üniversitesi Rektörlüğüne YÖK Üyesi Prof. Dr. Dedeoğlu'nun atandığı bildirildi.
28.02.2017 15:29:57
Polise ’ByLock’ operasyonu: 15 gözaltı
Manisa’da FETÖ soruşturması 15 polis gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi ise adreslerinde bulunamadı.
28.02.2017 15:14:58
TİMETÜRK
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Nusaybin'de 3 PKK'lı öldürüldü
KOSGEB'ten 461 bin KOBİ'ye faizsiz kredi
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Yeşilay'dan bağımlılıkla mücadele açıklaması
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