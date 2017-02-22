SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Nusaybin'de 2 mahallede sokağa çıkma yasağı
22.02.2017 09:53:45

Nusaybin'de 2 mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Doğanlı ve Kuyular mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Doğanlı ve Kuyular mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin valiliği tarafından yapılan açıklamada "Nusaybin ilçesine bağlı Doğanlı ve Kuyular mahallerinde faaliyet yürüten BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 5442 sayılı il İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince, 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat: 08:00 itibari ile Nusaybin ilçesine bağlı olan Doğanlı ve Kuyular mahalleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.
    YORUM YAZ
PYD'li isim özel uçakla ABD'ye gitti: Sır ziyaret!
Kılıçdaroğlu mu daha iyi bozkurt yapıyor Yıldırım mı?
'Ömer Halisdemir'i vurdum ama nefsi müdafaaydı'
Kılıçdaroğlu, referandumda evet çıkmayacağına inanıyor
ABD'nin yeni düzenlemesi netleşiyor: Önce suça bulaşan göçmenler...
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
22 Şubat 2017 gazete manşetleri
'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
Mehmet Şimşek 'Atatürk kaldırılacak' iddiasına cevap verdi
IŞİD iflas ediyor
Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi
1,4 milyon çocuk açlıktan ölmek üzere
Müslüman yolcu uçaktan indirildi
AK Parti'de bir anket daha!
Demirtaş'a hapis cezası
ABD kamuoyunda 'Afganistan' endişesi: '11 Eylül stratejileri başarısız olacak...'
Dünyada bu hafta neler oldu?
Erdoğan ve Ruhani'nin Körfez ziyaretler: Liderler hangi mesajları verdi?
Esed-PYD ittifakı derinleşiyor
Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü
'Ömer Halisdemir gibi uyarılsaydım, ben de komutanımı vururdum'
Tüm zamanların en zengin siyasetçileri
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?
Altın güne düşüşle başladı
Altın güne düşüşle başladı
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başladı ve 144 liranın altında dengelendi.
22.02.2017 10:29:35
Evlerinde mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı
Evlerinde mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı
ABD'nin batısındaki California eyaletinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonucu suyun derinliği bir buçuk metreyi buldu. Evlerinde mahsur kalanlar teknelerle kurtarıldı.
22.02.2017 10:25:42
Mersin'de PKK operasyonunda 7 tutuklama
Mersin'de PKK operasyonunda 7 tutuklama
Mersin'in Tarsus ilçesinde PKK/KCK'nın yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.
22.02.2017 10:18:13
Okullarda yeni yabancı diller öğretilecek
Okullarda yeni yabancı diller öğretilecek
Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğretilebilecek yabancı dillere Farsça, Korece ve Urduca'yı ekledi.
22.02.2017 10:03:38
Trump'ın sözlerinden sonra İsveç'te göçmen isyanı çıktı
Trump'ın sözlerinden sonra İsveç'te göçmen isyanı çıktı
'Dün akşam İsveç'te olanlara bakın' diyerek terör iması yapan ve dünya çapında alay konusu olan ABD Başkanı'nın sözlerinden iki gün sonra İsveç karıştı.
22.02.2017 09:59:24
Mardin'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı
Mardin'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı
Nusaybin ilçesinin Kuyular ve Doğanlı mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
22.02.2017 09:54:49
Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru
Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru
UEFA Şampiyonlar Liginde Son 16 Turu heyecanı, dün gece oynanan maçlarla devam etti.
22.02.2017 09:54:40
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan, Dolmabahçe'deki 'sır' görüşmeden sonra FETÖ'ye operasyon başlatacaktı'
'Erdoğan, Dolmabahçe'deki 'sır' görüşmeden sonra FETÖ'ye operasyon başlatacaktı'
AK Parti'de bir anket daha!
AK Parti'de bir anket daha!
'Türkiye'yi vermeye yemin etmişler'
'Türkiye'yi vermeye yemin etmişler'
Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi
Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
Erdoğan ve Ruhani'nin Körfez ziyaretler: Liderler hangi mesajları verdi?
Erdoğan ve Ruhani'nin Körfez ziyaretler: Liderler hangi mesajları verdi?
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
Brezilyalı fubolcu, ırkçı saldırılar sonrası sahayı gözyaşlarıyla terk etti
Brezilyalı fubolcu, ırkçı saldırılar sonrası sahayı gözyaşlarıyla terk etti
'Ömer Halisdemir gibi uyarılsaydım, ben de komutanımı vururdum'
'Ömer Halisdemir gibi uyarılsaydım, ben de komutanımı vururdum'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları