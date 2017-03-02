02.03.2017 12:14:28

Nusaybin'de 2 mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy ve Doğanlı Mahallelerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

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Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy ve Doğanlı Mahallelerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy Mahallesi'nde 11 Şubat'ta, Doğanlı Mahallesi'nde ise 22 Şubat'ta başlayan operasyonlar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 10.00 itibariyle kaldırılmıştır" denildi.