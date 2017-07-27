27.07.2017 15:38:47

Nusaybin'de 1 PKK'lı öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.



Mardin Valiliğince, Nusaybin'in Akarsu, Yavruköy ve İlkadım Mahallelerinde dün gece saatlerinde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Operasyonda, Akarsu Mahallesi kırsalında tespit edilen bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin, bölgedeki örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlendi.