05.05.2017 12:44:27

Nurol IDEF'17 Fuarı'nda yeni araçlarını tanıtacak

Nurol Savunma Sanayi Şirketleri yeni özgün zırhlı araçlarının tanıtımı, güncel balistik koruyucu ürünlerini IDEF'17'de tanıtıtıyor.

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Nurol Savunma Sanayi Şirketleri yeni özgün zırhlı araçlarının tanıtımı, güncel balistik koruyucu ürünlerini IDEF'17'de tanıtıtıyor.Kara araçları sektörünün ve özgün zırhlı platformlarının önemli firmalarından Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. (NMS), IDEF 2017 fuarına farklı bir katılım gerçekleştirecek. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin en gözde 4x4 zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın'ın yanında segmentinde benzeri bulunmadığı belirtilen özgün bir 'Zırhlı Personel Taşıyıcı' aracının tanıtımını yapılacak. Stantta yer alan bir başka araç ise kullanıcı ihtiyaçlarına göre yenilenen Ilgaz II zırhlı personel taşıyıcı aracı.NMS'nin ilk defa sergileyeceği Ejder Kunter Zırhlı Personel Taşıyıcı aracı ise, yeni geliştirilen bir personel taşıma aracı olup, güvenlik güçleri tarafından yüksek performans ile kullanılan Ejder TOMA araçları ile kullanılabilecek bir konseptte tasarlandığı kaydedilirkenn, fuarda Ejder Yalçın TTZA aracının arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları da olacak. Bu teknoloji sayesinde, standı ziyarete gelenler Ejder Yalçın TTZA aracının performansına yönelik, sanki aracı test ediyormuş gibi hissedeceği ve kafa hareketleri, baktığı yönde aracın içini 360 derece görebilecekler.