02.03.2017 16:41:40

Nurlupınar Taziye Evi'nin temeli atıldı

Şehzadeler Belediyesi tarafından Nurlupınar Mahallesinde yapılacak olan taziye evi ve çok amaçlı salonun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Şehzadeler Belediyesi tarafından Nurlupınar Mahallesinde yapılacak olan taziye evi ve çok amaçlı salonun temeli düzenlenen törenle atıldı.Temel atma törenine Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Can Mercül, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Temel atma töreninde bir konuşma yapan Nurlupınar Mahalle Muhtarı Süleyman Seven, Şehzadeler Belediyesinden almış oldukları her türlü hizmetler nedeni ile Başkan Çelik ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Şehzadeler Belediyesi olarak her türlü imkânsızlığa rağmen 65 mahallenin tamamında hizmet ürettiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi bir taraftan kuruluş çalışmalarını tamamlarken bir yandan da 65 mahallemizin tamamına hizmet götürmeye devam ediyor. Nurlupınar Mahallemizde daha önce Pazar yerinin hemen altında mezbelelik durumda olan alana büyük bir park alanı yapmıştık. Bugünde inşallah 350 metrekarelik bir alanda 170 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 30 metrekare sundurmalı toplamda 200 metrekare alanda içinde yemekhanesi, lavaboları olan çok amaçlı bir salonun temelini atıyoruz. Nasip olursa da kısa bir süre içerisinde de açılışını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Bu çok amaçlı salonumuz mahallemizde yaşayan tüm insanlarımızın her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilecek. Bu salonumuz taziyelerin yanı sıra, eğitimler için, hayırlar için, toplantılar ve sohbetler için kullanılacak ve kültürel faaliyetler yapılacak. Tüm faaliyetlerin hepsi bu salonumuzda rahatlıkla yapılmış olacak. Bu salonumuzun bir benzerini Akpınar Mahallemizde yaptık. Ahmet Bedevi Mahallemizde de yapımı tamamlanmak üzere, önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Şehzadeler Belediyesi olarak biz zorları başarıyoruz. Hazır yerleri olan bir belediye değiliz sıfırdan başlıyoruz, yer temin ediyoruz sonra hizmetlerimizi yapıyoruz ama biz hala daha kiralık bir binada belediyecilik hizmetlerini sunuyoruz. Zorlu bir kuruluş çalışmasını hükümetimiz, milletvekilimiz ve kaymakamımızın destekleri geçtik, şuan hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Bizler sizlerin hizmetinde olmaktan, siz halkımızın hizmetkârı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin, inşallah devletimizin bütçesi büyüdükçe imkânları çoğaldıkça birçok hizmeti hayata geçireceğiz. Hamd olsun ki Türkiye emin adımlarla ilerliyor. Daha güçlü bir Türkiye'nin inşaası noktasında çok ümitliyiz. 2023 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Gelecek nesiller daha gelişmiş bir ülkede yaşayabilecekler. Daha fazla imkânlarla hizmet edeceğiz inşallah. Rabbim bir an önce açılışında bulunmayı nasip etsin. " dedi."BU MİLLET HİZMETİN EN İYİSİNE LAYIK"Nurlupınar Mahallesinde birçok açılış ve temel atma törenine katıldığını ifade eden Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise "Böylesine güzel eserlerin yapılmasında emeği geçen değerli belediye başkanımıza ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Rabbim sağlık ve sıhhat verdiği müddetçe de bu hizmetlerin devamını diliyorum. Nurlupınar Mahallesinde daha önceden resmi kurum alanı olarak belirlenen bir arsanın imar değişikliği ile tahsisini yaparak güzel bir eseri daha Mahallemize kazandırmak istiyoruz. Bizler sizlerle hizmet etmekten, yeni hizmetler üretmekten yorulmadık. Çünkü sizler hizmetlerin en iyisine layıksınız. 15 Temmuz gecesi meydanlarda bugün burada bulunan birçok kişiyi gördük. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın Manisa ziyaretinde meydanlarda yine gördük. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telefonuyla bu millet sokaklara akın ederek memleketine sahip çıktı ve bu memleket hainlerden kurtulmuş oldu. Şehzadeler ilçemizde siz halkımıza kaynaklarımız ölçüsünde en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte güler yüzlü belediye başkanımızın büyükşehir belediyesi ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde daha büyük ve daha güzel projeleri bu bölgede yapacağız. Nurlupınar Mahallesi Taziye Evi ve Çok Amaçlı Salonun tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardın Kaymakam Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve protokol üyeleri birlikte beton makinesinin butonuna basarak salonun temelini attılar.