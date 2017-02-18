18.02.2017 11:57:15

Numan Kurtulmuş: 'Türkiye Varlık Fonu ekonomiyi dış saldırılara karşı koruyacak'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin büyümesini engellemek isteyen güçlerin ekonomik operasyonlara başvurduğunu belirterek, 'Bunları önlemek için tedbirlerimizi alıyoruz. Son zamanlarda üzerinde konuşuldu. İnşallah Türkiye Varlık Fonu, Türkiye ekonomisinin dış saldırılara karşı korunmasını temin etmek ve bundan sonra yapılacak büyük projelerin desteklenmesini sağlamak için ekonomiyi güçlendirecek önemli araçlardan birisidir' dedi.

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin büyümesini engellemek isteyen güçlerin ekonomik operasyonlara başvurduğunu belirterek, "Bunları önlemek için tedbirlerimizi alıyoruz. Son zamanlarda üzerinde konuşuldu. İnşallah Türkiye Varlık Fonu, Türkiye ekonomisinin dış saldırılara karşı korunmasını temin etmek ve bundan sonra yapılacak büyük projelerin desteklenmesini sağlamak için ekonomiyi güçlendirecek önemli araçlardan birisidir" dedi.Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstanbul Dostluk Derneği tarafından Bahariye Mevlevihanesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Sistemine Dostlarla Evet" programına katıldı.Programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu coğrafyada yaşanan sorunları anlatan Kurtulmuş, "Özellikle bu coğrafyada yaşananlar çok açık bir şekilde yaşananlar ikinci Sykes-Picot parçalarıdır. Büyük oyunu görmeden, tek tek olayların ne manaya geldiğini anlamamız mümkün değildir. Niçin 15 Temmuz darbe teşebbüsü oldu, niçin Sur'da PKK'lılar çukur kazıp içine bomba koydular anlamak mümkün değil, DEAŞ nasıl ortaya çıktı bunu anlamak mümkün değil, PYD Haşdı Şabi niye Orta Doğu'ya musallat edildi anlamak mümkün değil. 15 Temmuz yüzlerce parçası olan puzzle'ın sadece bir parçası. Bakıyoruz 15 Temmuz'da FETÖ ve eşkıya çetelerinin ihaneti var doğru ama sadece mesele bundan ibaret değil. Musul'da belki bin seneyi aşkın süredir birbirine dost yaşayan Sünnileri, Şiilerin, Arapların, Kürtlerin birbirine düşman edilmesi meselesi puzzle'ın sadece bir parçasıdır. Resmin tamamın ikinci Sykes-Picot ile sınırlarını böldükleri bu coğrafyada insanların gönüllerini bölmektir. Bu oyunu bozabilecek tek ülke Türkiye'dir. Bu ülkenin güçlü olmaması ikinci Sykes-Picot uygulayan güçlerin en büyük hedeflerinden birisidir. Onun için FETÖ'nün sırtını sıvazlarlar. El Bab'ta DEAŞ militanının bir elinde Amerikan, diğer elinde Rus silahı. Bu coğrafyada PYD denen unsurun eline her türlü silahı ve zırhlı aracı verenler kimler? Dünyanın dört bir yanında asla bir araya gelmemiş adamlar sosyal medya üzerinden örgütlenecekler de DEAŞ diye bir örgüt ortaya çıkacak. Bunu bu millete anlatamazsınız. DEAŞ'ı kim çıkardı, bunlara siyasi desteği, mühimmat desteği kim verdi" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin büyümesini engellemek isteyen güçlerin ekonomik operasyonlara da başvurduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bir tarafta derecelendirme kuruluşlarının raporları, diğer taraftan spekülatif bir takım ataklarla Türkiye'de dövizi üzerindeki hareketlenmenin sağlanmasın sadece bunların birkaçı. Bunları önlemek için tedbirlerimizi alıyoruz. Son zamanlarda üzerinde konuşuldu. İnşallah Türkiye Varlık Fonu, Türkiye ekonomisinin dış saldırılara karşı korunmasını temin etmek ve bundan sonra yapılacak büyük projelerin desteklenmesini sağlamak için ekonomiyi güçlendirecek önemli araçlardan birisidir" diye konuştu.