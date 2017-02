17.02.2017 18:04:08

Numan Kurtulmuş'tan 'Sultan Abdülhamid' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin tanıtım toplantısında konuşarak, 'Maalesef, uzun yıllar boyunca Sultan Abdülhamid

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin tanıtım toplantısında konuşarak, "Maalesef, uzun yıllar boyunca Sultan Abdülhamid Han, 'Kızıl Sultan' olarak anılmıştır ki bir dönemle Cumhuriyet'in ilişkisi kesilsin diye. Büyük bir yanlıştı" dedi.TRT ekranlarında yayınlanmaya başlanacak olan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin tanıtım toplantısı bugün Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile dizinin birçok oyuncusu ve yetkilisi de toplantıda hazır bulundu. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, dizi için iyi dileklerini ileterek, "İnşallah milletimiz, Diriliş Ertuğrul'a gösterdiği gibi, diğer dizilere gösterdiği gibi, Payitaht Abdülhamid'e de aynı desteğini gösterecek ve iltifatını ortaya koyacak ve çok başarılı bir dizi olacağını ümit ediyorum. Bu yapıtın Türk televizyon tarihinde başyapıtlardan birisi olmasını temenni ederim. İnşallah bu şekilde hatıralarda kalır, hafızalarda kalır. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. TRT yöneticilerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu."TARİH BİR ROMAN GİBİDİR"Diziyi geçmişteki birçok yanlış tarihi bilginin hafızalardan silinmesi adına önemli bulan Kurtulmuş, "Türkiye'de şimdiye kadar yerleşik bazı yanlışlıkların ortadan kalkması için aslında önemli bir vesile olacak. Bu tür tarihi dizilerimiz önemli bir vesile olacak. Maalesef, zaman zaman Türkiye'de aydınlar, siyasetçiler, kanaat önderleri, Türkiye'de halk adına, halk önünde konuşan bir takım kişiler, Türkiye'nin tarihini, Türk tarihini yanlış anlamışlardır, yanlış okumuşlardır. Tarih bir hikaye kitabı okur gibi okunmaz. Tarih bir roman gibidir. Yani bir hikaye kitabında olduğu gibi, her bölümünde farklı hikayeler, farklı bir takım şeyler anlatılmaz. Bir roman gibidir, aslında her bölümü farklıdır, ama her bölümü bütünün parçasıdır" değerlendirmesinde bulundu."MAALESEF UZUN YILLAR BOYUNCA SULTAN ABDÜLHAMİD HAN, 'KIZIL SULTAN' OLARAK ANILMIŞTIR"Sultan Abdülhamid Han'ın bilinçli olarak yanlış aktarıldığını, Cumhuriyet'e düşman gösterilmek istendiğini, aslında Cumhuriyet'in temellerinin atılabilmesinin Abdülhamid Han sayesinde daha kolay olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, "Sultan Abdülhamid Han'ın döneminde yapmış olduğu icraatların sanılanın ve bir zaman konuşulanın aksine Türkiye Cumhuriyeti'nin rakibi ya da onu gölgeleyen bir durum olmadığı, tam tersine Cumhuriyetimizi inşa eden temellerin Sultan Abdülhamid Han'ın döneminde yapılan modernizasyon çalışmalarıyla atıldığının da bilinmesi lazım. Bunu unutarak, maalesef uzun yıllar boyunca Sultan Abdülhamid Han, 'Kızıl Sultan' olarak anılmıştır ki bir dönemle Cumhuriyet'in ilişkisi kesilsin diye. Büyük bir yanlıştı. Şimdi böyle bir dizinin yapılıyor olması ve kamu yayıncılığından sorumlu TRT'de bu dizinin oynatılıyor olması dahi Türkiye'nin kendi tarihiyle barışmaya çalıştığının önemli işaretlerinden birisidir. Osmanlı topraklarında uyanmaya başlayan aşırı ırkçı düşüncelerin arasında bir imparatorluğu 33 sene ayakta tutabilmek ve imparatorluğu dünyadaki teknoloji ve ekonomik yarışın rekabet edebilir bir unsuru haline getirmek herhalde çok kolay bir şey değildir. Eğitime verdiği önem, kız mekteplerinin, onların gelişmesine verdiği önem, üniversitenin gelişmesine vermiş olduğu önem, sanat ve edebiyatın gelişmesine verdiği önem çok yakın bir şekilde erbapları tarafından biliniyor. İnsana acı gelen, böylesine önemli ve zor bir dönemde, böylesine büyük bir şahsiyetin maalesef şimdiye kadar, az önce de ifade edildiği gibi, adının dahi anılmasının neredeyse gericilik sayıldığı bir memlekette yaşadık. Allah'a çok şükür, bu milletin binlerce yıllık tarihinin her sayfası önemlidir, her sayfası birbirinden parlaktır" ifadelerini kullandı.(Hüseyin Coşkun /İHA)