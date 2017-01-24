25.01.2017 01:25:37

Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt!

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert yanıt verdi...

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Terörü tırmandırarak referandumda anayasaya 'evet' dedirtmenin yollarını arıyorlar" sözlerine ilişkin "Bu, şirazeden çıkmış bir ithamdır. Bütün 'evet'ler Kılıçdaroğlu'nun olsun. Hangi hükümet terörün artmasını ister" ifadelerini kullandı.

Ajansların aktardığı bilgide; Kurtulmuş, TRT Haber'de katıldığı 'Anadolu Soruyor' programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Referandum sürecinde siyasi suikastlar ve faili meçhullerin yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin tehdit alıp almadıklarının sorulmasına üzerine Kurtulmuş, bu süreçte çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Suruç katliamı sonrası yeni bir dönemle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, bu dönem içerisinde özellikle Suriye ve Irak'taki terör gruplarının da verdiği destekle, Türkiye içerisinde çok sayıda terör eylemi gerçekleştiğini, bu olayların 10 katının da bertaraf edildiğini ifade etti.

FETÖ'nün 'Yenildik' diye kenara çekilmeyeceğinin altını çizen Kurtulmuş, "Bunlar önümüzdeki dönemde hem PKK hem DEAŞ ile stratejik işbirliği yapabilirler. (Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey) Karlov suikastınde olduğu gibi birtakım suikast planlamaları içerisinde olabilirler. Bunlarla ilgili olarak tedbirlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU LAFI TERSİNDEN ANLAYARAK SÖYLEMİŞ'

Beşiktaş saldırısında kullanılan bombanın el yapımı değil fabrikasyon olduğunu söyleyen Kurtulmuş, bombanın da herhangi bir devletin, askeri envanterinden çıktığının ortada olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şimdi Türkiye öyle sıradan 3-5 tane çapulcu terör örgütüyle karşı karşıya değil. Birtakım devletler, birtakım istihbarat birimleri bunları destekliyor ve bunlar bu referandum süreci içerisinde Türkiye'ye diz çöktürmek için müdahale etmeye gayret edecekler, mücadele edecekler. Bugün bunu söyledim, Sayın Kılıçdaroğlu da lafı tersinden anlayarak söylemiş. İnşallah Türkiye bunlara pabuç bırakmayacak. Bu terör örgütlerine diz çöktürecek. Bunlar etkin bir Türkiye'nin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Onun için bir yönetim sistemi değişikliğine müsaade etmek istemiyorlar. İnşallah referandumdan güçlü bir şekilde sonuç alınırsa, 'evet' çıkarsa, bunun sonucu olarak bu terör örgütlerinin de motivasyonları büyük oranda kırılmış olacaktır. Bunu söylemiştim bir kere daha söylüyorum."

'HANGİ HÜKÜMET TERÖRÜN ARTMASINI İSTER?'

Sözlerinin sosyal medyada da gündem olduğunun hatırlatılmasının ardından, "Referandumdan evet çıkmazsa terör artar' gibi bir sözünüz oldu mu?" sorusuna karşılık Kurtulmuş, şu açıklamada bulundu.

"Ben onu söylemedim. Zannediyorum Sayın Kılıçdaroğlu sözlerimi dinlemeden ya da okumadan, soruyu soran muhabirin yönlendirmesi çerçevesinde böyle bir şey söylemiş. Son derece talihsiz bir demeç oldu. Hangi hükümet terörün artmasını ister? Yani kusura bakmayın biz o terör saldırılarından sonra iki üç gün kendimize gelemiyoruz. O alanı dolaştığımız zaman, yüreği yanan analar ve babaların ağıtlarını sabaha kadar dinlediğimiz zaman iki gün kendimize gelemiyoruz. Hangi hükümet terörü kullanıp referandumdan sonuç almak ister. Böyle bir söz olabilir mi? Lafı bu kadar tersinden anlamak olabilir mi? Söylediğimiz şudur, Türkiye'ye diz çöktürmek istiyorlar, bunun için terörü kullanıyorlar, referandum ortamını da kendilerine uygun bir ortam olarak kabul edebilirler, saldırılarını artırabilirler, aman dikkati olalım, uyanık olalım. Buradan, tersine bir mana çıkarmaksa en azınsan siyaseten bir suistimaldir, sözleri çarpıtmaktır, bunu kabul etmediğimi açıkça söylüyorum.”

"Kılıçdaroğlu'nun, "Terörü tırmandırarak 'evet' oylarını artırmaya çalışıyorlar gibi bir ithamı var. Neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Bu, şirazeden çıkmış bir ithamdır. Kabul edilebilir bir şey değildir. Hiçbir ahlakla vicdan örtüsüne sığacak bir şey değildir. Bütün 'evet'ler Kılıçdaroğlu'nun olsun. Bir tek insanın canını kurtarabiliyorsak biz bunun için gayret ediyoruz. Öyle oturduğu yerden bunları yüksek perdeden konuşmak kolay. Hangi hükümet terörün artmasını ister. Bu fevkalade yanlış bir ithamdır. Vicdan ve ahlak ölçüleri dışında bir ithamdır" ifadesini kullandı.

'YENİ SİSTEMİN REJİM TARTIŞMALARIYLA İLGİSİ YOK'

Cumhurbaşkanlığı sisteminin neler getireceğine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, Türkiye'de rejim tartışmalarının 1923'te bittiğini, yeni sistemin rejim tartışmalarıyla ilgisi olmadığını belirtti.

"Olağanüstü hal sürecinde referanduma gidileceği" eleştirilerine yanıt veren Kurtulmuş, olağanüstü halin, "Laf olsun" diye ilan edilmediğini, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Türkiye'nin uçurumun kenarından döndüğünü söyledi.

Bunun yanı sıra Türkiye'nin PKK ve IŞİD başta olmak üzere planlı saldırılara maruz kaldığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bütün bunları ortadan kaldırmak için olağanüstü halin bize verdiği birtakım imkanlardan istifade etmemiz lazım. Olağanüstü halin verdiği bu imkanları kullanmasaydık, devletin içine sızan bu çeteleri bu kadar rahat bir şekilde devletin içinden temizleme sürecini başlatamazdık. Şunu da açık söyleyeyim, halen 'Tamam, bu temizlik bitmiştir.' diyemiyoruz. Çünkü halen devletin birçok yerine sızan, karda yürüyüp izini belli etmeyen çok sayıda FETÖ mensubunun olduğu ortadadır."

'CHP'Lİ ARKADAŞLAR VE KILIÇDAROĞLU ŞİMDİDEN KENDİLERİNİ ALIŞTIRSIN'

Referandumun ekonomi üzerindeki etkilerinin neler olacağının sorulması üzerine “Referandumdan yüksek oranda ‘Evet' oyu çıkacak. Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'li arkadaşlar buna şimdiden kendilerini alıştırsınlar” diyen Kurtulmuş, referandumun Türkiye için önemli bir dönemin bir başlangıcı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanının, şu andaki yetkilerine dikkati çeken bir soru üzerine Kurtulmuş, “Bazıları şöyle diyor; 'Bir tek adam rejimine gidiliyor. Sayın Erdoğan kendisine uygun bir rejim oluşturmaya çalışıyor.' Bunlar, son derece haksız suçlamalar" dedi.

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