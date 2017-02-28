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Numan Kurtulmuş Kuş Cenneti'ne hayran kaldı
28.02.2017 17:35:06

Numan Kurtulmuş Kuş Cenneti'ne hayran kaldı

Resmi programları kapsamında Samsun'da bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret etti.

Resmi programları kapsamında Samsun'da bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde düzenlenen "28 Şubat Darbesi Toplumsal Etkileri" adlı panele onur konuğu olarak katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, panelin ardından eşi Sevgi Kurtulmuş, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe ile birlikte Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Yılmaz deltayı tanıttı

Ziyaret sırasında Kurtulmuş'a Kuş Cenneti ile ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, deltanın doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak için önemli adımlar atıldığını söyleyerek, buranın UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde olduğunu belirtti. Deltada Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan çalışmalar sonucunda ziyaretçi sayısının oldukça arttığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Buranın varlığını öğrenen herkes şehir hayatından uzakta doğa ile iç içe vakit geçirebilmek için geliyor ve hiç görmediği kuşlarla tanışıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin bu cennet köşesinin kıymetini gerçekten biliyoruz. Buradaki habitatı, canlı varlıkları korumak, türlerinin yok olmamasını önlemek için gerekli çalışmaları yaptık. Belediyemizin burada çalışmalarına başlamasının ardından büyük bir değişim söz konusu oldu. Burada bazı kanunsuzluklar vardı. Bunlarla mücadele ederek deltanın tamamen doğal bir alan olmasını sağladık. Ziyaretçilerin konforunu düşünerek yollarını elden geçirdik. Tüm aksaklıkları giderdik. Kısacası buraya gelen ziyaretçilerimizin mutlu ayrılması için ne gerekiyorsa yaptık. Örneğin, geçtiğimiz yıla kadar sadece yaz aylarında faaliyet gösteren Otantik Dinlenme Tesisimiz bu yıldan itibaren yılın her günü hizmet veriyor. Burada her mevsim farklı kuşlarla karşılaşmak mümkün oluyor. Bunu bilen fotoğrafçılar ve turistler yaz-kış demeden ziyaret ediyor. O yüzden burayı sadece yazın değil yılın her günü aktif olacak şekilde yeniden kurguladık. Tesislerimizde çalışan personellerimiz çevre köylerdeki vatandaşlarımızdan oluşuyor. Burası ve çevresi gerçekten o doğal hayatın içinde olan köylülerimizle daha güzel oluyor" dedi.

Kuş Cenneti'ni çok beğendiğini ifade eden Numan Kurtulmuş, Otantik Dinlenme Tesisi'nde bulunan Ağaç Ev'in balkonuna çıkarak fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.
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