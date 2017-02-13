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Numan Kurtulmuş: Bu, bir rejim değişikliği değildir
14.02.2017 00:08:14

Numan Kurtulmuş: Bu, bir rejim değişikliği değildir

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 'Demokrasinin standartlarını daha güçlü hale getirecek' açıklamasında bulundu...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından bir otelde düzenlenen "Büyük Medya Buluşması" etkinlikleri kapsamındaki "Medya ve Demokrasi" konulu toplantıda, çeşitli illerden gelen radyo ve televizyon temsilcileriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 13 Şubat Dünya Radyocular Günü'nü kutladı, bu alanda faaliyetlerini sürdürenlere de başarılar diledi.

"Türkiye'de çok sesli medyanın ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz gecesi gördük." ifadesini kullanan Kurtulmuş, önceki darbe teşebbüslerinde kamu yayıncısını eline geçirenlerin diledikleri şekilde bu kuruluşu darbenin borazanı haline getirebildiğini, bu sayede de sokakları istedikleri gibi şekillendirebildiklerini anlattı.

"Bu, bir rejim değişikliği değildir"

16 Nisan'da güçlü ve büyük bir Türkiye için milletin "evet" diyerek yoluna devam edeceğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu halk oylaması, nihayetinde dünyanın sonu değildir. Bir halk oylamasına gidiyoruz. Halkın temsilcileri TBMM'de 339 oyla 'evet' demiş ama anayasa değişikliğine yeterli bir oy değil, şimdi millete gidiliyor. Millet, kararını verecek. Dolayısıyla yapılan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı verilen bir hükümet sistemi değişikliğine gitmektir. Bu, bir rejim değişikliği değildir. Bu meseleyi bir rejim değişikliği olarak ortaya koymak, hakikatleri çarpıtmaktır. Eğer, 'Egemenliğin kaynağı millettir' diyorsak rejim tartışması da çoktan bitmiştir. Ümit ediyoruz ki millet burada olumlu bir adım atarak yoluna devam edecektir."

"Türkiye güçlü şekilde yoluna devam edecek"

Kurtulmuş, Ortadoğu'daki bölünmeye karşı duracak yegane ülkenin Türkiye olduğuna vurgu yaparak, bu yüzden Türkiye'nin ayaklarından bağlanmak, Türkiye'ye prangalar vurulmak istendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, bölgede oynanan oyunu bozacağını belirten Kurtulmuş, "Türkiye, 15 Temmuz akşamında olduğu gibi büyük, güçlü Türkiye istikametinde yürüyüşüne devam edecektir." dedi.

Mevcut sistemin siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa yol açtığını ifade eden Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki bütün bu gündeme gelen değişikliklerle Türkiye, bir yerde sınıf atlayacak ve daha güçlü bir yönetim modeliyle yeni Türkiye, güçlü Türkiye istikametinde yoluna devam edecek. Bu bir rejim değişikliği değildir. Demokrasinin standartlarını düşürecek bir teklif değildir. Türkiye'de demokrasinin standartlarını daha güçlü bir hale getirecek, yasama vazifesini görecek, yasa çıkaracak, yürütme de kendi vazifesini görecektir. Sonuçta yürütmenin, yasamanın ve yargının tam manasıyla birbirinden bağımsız olduğu, erkler çatışması üzerine değil, erkler bağımsızlığı üzerine oturan bir sistemi inşallah hep beraber inşa edeceğiz. İnşallah bundan sonra Türkiye, bu bölgede kendisine karşı içeriden ve dışarıdan meydan okumaların hepsine çok daha güçlü bir şekilde cevap verecek. İnşallah Türkiye, bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek."


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