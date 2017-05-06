07.05.2017 09:13:13

Nuh Çimento'dan eğitim kampüsü

Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından İzmit eski cezaevinin yıkıldığı alanda eğitim kampüsü yapılıyor

Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından İzmit eski cezaevinin yıkıldığı alanda yaklaşık 17 milyon liraya 64 derslikli 3 okul ve bir spor salonundan oluşan eğitim kampüsü yapılıyor.

Nuh Çimento'dan yapılan açıklamada, "Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası" kapsamında Kocaeli Valiliği ile Nuh Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin ve Üst Yönetici (CEO) Kamil Gökhan Bozkurt liderliğinde imzalanan protokol gereğince, kentin en büyük sosyal sorumluluk projesi olarak "İzmit Nuh Çimento Eğitim Kampüsü"nün hayata geçeceği belirtildi.

İzmit eski cezaevinin yıkıldığı alanda yaklaşık 17 milyon liraya 64 derslikli 3 okul ve bir spor salonundan oluşan eğitim kampüsünün yapıldığı bildirilen açıklamada, inşaatın 2018 yılında biteceği ve kent merkezindeki İzmit Lisesi, Gazi Lisesi ve Yavuz Kız Meslek Anadolu Lisesi'nin buraya taşınacağının belirtildiği kaydedildi.

Açıklamada, Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın, söz konusu proje ile bağışladığı okul sayısını 12'ye çıkarmış olacağı, bölgesinde eğitime en çok destek veren vakıf olma vizyonuna değer katacağı vurgulandı.

Her eğitim döneminde ortalama 700-750 öğrenciye burs vererek başarılı öğrencilerin daima yanında olan vakfın, sağlık alanında da uluslararası standartlarda hizmet veren ağız ve diş sağlığı merkezi, yanık ünitesi ve hemodiyaliz merkezi gibi kalıcı eserlerle toplumun en temel ihtiyacı olan yaşam kalitesine de çağdaş hizmetler sunduğu kaydedildi.