24.02.2017 11:59:22

Nüfus çalışanlarına fazla mesai ücreti müjdesi

Büro Memur-Sen'in yaptığı görüşmeler sonrasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ndeki kamu görevlileri fazla mesai ücreti alacak. Fazla mesai ücretiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Büro Memur-Sen'in yaptığı görüşmeler sonrasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ndeki kamu görevlileri fazla mesai ücreti alacak. Fazla mesai ücretiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Yeni kimlik kartları nedeniyle fazla mesai yapan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ndeki kamu görevlilerinin yaşadığı mağduriyeti her platformda vurgulayan Büro Memur-Sen, Maliye Bakanı Naci Ağbal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ve bakanlıkların bürokratlarıyla birçok görüşme yaparak fazla mesai ücretlerinin mutlaka ödenmesi gerektiğinin altını çizdi.Büro Memur-Sen'in kamu görevlilerinin alın terinin karşılığı için yaptığı girişimler sonrasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çalışanlarına fazla mesai ücreti ödenmesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine 6 ay boyunca ayda 50 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti ödenecek. Bir ayda yapılabilecek ödeme tutarı 457 lira olacak. Ücretten gelir vergisi kesilmeyecek, sadece damga vergisi kesilecek.Kararı değerlendiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, kamu görevlilerinin emeklerinin karşılığının verileceği için mutlu olduklarını söyledi. Sendika olarak kamu görevlilerinin hakları ve sorunlarının çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını vurgulayan Yanbaz, "Kamu görevlilerimizin haklarının en iyi konuma getirilmesi için mücadele ediyoruz. Kimden ve nereden gelirse gelsin haksızlığın karşısındayız. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ndeki kamu görevlilerimiz yeni kimlik kartları nedeniyle fazla mesai yapıyor ancak ücretini alamıyordu. Emeğe ve alın terine önem veren sendika olarak bu haksızlığın, adaletsizliğin giderilmesi için sayısız girişimde bulunduk. Çok şükür verdiğimiz mücadelenin bugün karşılığını aldık. Ancak bunu da yeterli görmüyoruz. Ağustos ayında yapılacak olan 4'üncü dönem toplu sözleşmede 5 yıl süre ile her ay fazla çalışma ücreti ödenmesi için talepte bulunacağız. Diğer kurumlardaki kamu görevlilerimizin yaşadığı mağduriyetleri gidermek için de durmadan, yorulmadan, bıkmadan, gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. İnşallah tüm kamu görevlilerimizi ilgilendiren önemli kazanımlara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.