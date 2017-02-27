28.02.2017 08:49:35

Noter, engelli miili tenisçimiz Büşra Ün’den yol ücreti aldı

İzmir Şirinyer 16. Noterliği, engelli milli tenisçiden yol ücreti alarak skandala imza attı.

İzmir Şirinyer 16. Noterliği, engelli milli tenisçimiz Büşra Ün'den merdivenleri çıkamadığı için 17.74 TL ücret talep etti. Bu olaya vatandaşın tepkisi büyük oldu.

Paralimpik Oyunlar'ına katılan ilk Türk bayan tenisçi olarak tanınan Büşra Ün, İzmir 16. Noterliği'nde engelli olduğu için noter çalışanları tarafından tepkiyle karşılandı.

Noter çalışanları, 25 basamak merdiven çıkamayan Büşra Ün'ün yanına gelerek işlem yapmak için 17,74 TL ücret talep etti.

Büşra Ün, İzmir Şirinyer'de bulunan İzmir 16. Noterliği'nde yaşanan bu skandalı sosyal medyadan paylaştı ve isyan etti.

Sosyal medyada yayılan olaya tepkiler çığ gibi büyüdü.