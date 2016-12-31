31.12.2016 20:09:42

Nostaljik tramvayda yeni yıl konseri

Taksim'de yılbaşı kutlamaları başladı. Sahneye dönüştürülen nostaljik tramvayda verilen konser vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

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Taksim'de yılbaşı kutlamaları başladı. Sahneye dönüştürülen nostaljik tramvayda verilen konser vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Yılbaşı kutlamalarının İstanbul'daki adresi Taksim'de eğlenceler akşamın erken saatlerinden itibaren başladı. Çok sayıda kişi yılbaşını kutlamak için Taksim'e geldi. Taksim Meydanı'nda nostaljik tramvay da kutlamalar için sahneye dönüştürüldü. Tramvay üzerindeki sahnede verilen konser vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Tramvay'ın üzerinde bulunan Noel Baba kıyafetli orkestra çevrede ki vatandaşları coşturmaya çalıştı.Müziğin ritmine kapılan İstanbullular, bir yandan dans etti, diğer yandan fotoğraf çekti. Sahnede dans eden Noel Babalar ise renkli görüntüler oluşturdu. Ayrıca, şiddetli yağmura rağmen vatandaşların yılbaşı eğlencesi için İstiklal Caddesi'nde olması dikkatlerden kaçmadı.(Ferhat Yasak - Mehmet Başa / İHA)