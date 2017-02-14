14.02.2017 09:38:44

Norveçli Sevgi Elçileri'nden minik hastalara ziyaret

Norveçli Sevgi Elçileri, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

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Norveçli Sevgi Elçileri, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu.Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Norveç uyruklu Maja Kjönö ve Anne Grethe, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Çocuk Servisinde tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulunarak, kendi elleriyle hazırladıkları bez bebekleri hediye etti. Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen sevgi elçileri, çocukların ailesi tarafından karşılanıp hatıra fotoğrafı çektirdi."Çocuklara hediyeler vererek yüzlerinin gülmesini istiyoruz"Hastane ziyareti faaliyetlerini ülkelerinde gördüklerini söyleyen Maja Kjönö, bu alışkanlığın Alanya'da da yapılabileceği algısı oluştuğunu söyledi. Kjönö, "'Neden hastane ziyaretlerini Alanya'da yapmayalım' dedik ve harekete geçtik. Tamamen gönüllü olarak yaptığımız bu ziyaretler ile ilgili olarak çocukların ve insanların mutlu olacağı bir atmosfer planladık. Küçük çocuklara hediyeler vererek yüzlerinin gülmesini istiyoruz. İlk önce ziyaretlerimizi Alanya Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleştirmeyi planladık. Sosyal medya aracılığıyla diğer gönüllü insanlarla da iletişim içerisinde olup, bu fikri daha da yaymayı planlıyoruz. Daha çok kişiye ulaşıp daha çok çocuğu sevindirmek istiyoruz" dedi.Örnek davranışından dolayı Norveçli Sevgi Elçileri'ne teşekkür eden ALKÜ Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Hastane Yöneticisi Dr. Tevfik Yazan ise, "Sevginin ırkı, dili, yaşı olmadığını bize bir kez daha gösteren bu iki hanımefendiye hastane olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Hastanemizin minik misafirlerinin yüzlerini güldürmeleri bizleri de mutlu etmiştir. Bu tür etkinliklerin herkese örnek olmasını dilerim" diye konuştu.