15.02.2017 10:18:46

Norveç Dışişleri Bakanı Brende Kosova'da

Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temasları kapsamında Kosova Başbakanı İsa Mustafa ile görüştü.

AA'nın haberine göre Başbakanlıktaki görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Mustafa'nın iki ülke arasındaki işbirliğinin, özellikle ekonomi alanında ilerlemesi konusunda Kosova'nın kararlılı olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Norveç'in Kosova için önemli bir ortak olduğunun vurgulandığı açıklamada, Kosova'nın Norveçli yatırımcılara elverişli koşullar sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Kosova'nın Avrupa-Atlantik süreci ve bölgedeki gelişmeler hakkında Mustafa'nın Brende'ye bilgi verdiğinin altı çizilerek, Avrupa süreçleri ve tüm komşu ülkelerle olan iyi ilişkilerin gelişmesine ilişkin Kosova'nın kararlılığı ifade edildi.

Brende ise Norveç'in Kosova'ya birçok alanda destek vermeye devam edeceğini belirterek, Norveç'in iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda iradesini dile getirdi.

Bakan Brende ayrıca, başkentteki temasları kapsamında Meclis Başkanı Kadri Veseli ile bir araya geldi.

Brende, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temasları kapsamında, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve mevkidaşı Enver Hoxhaj ile de görüştü.

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