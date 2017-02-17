17.02.2017 14:46:42

Nöroloji Uzmanı Remzi Yiğiter Hatem Hastanesinde

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Yiğiter Özel Hatem Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

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Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Yiğiter Özel Hatem Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.Doç. Dr. Remzi Yiğiter, Özel Hatem Hastanesinde hasta kabulüne başladı. Davranış nörolojisi (demans-alzheimer Hastalığı), hareket bozuklukları, elektromiyografi-elektroensefalografi, baş ağrısı, vertiginöz sendromlar(baş dönmesi), konuşma bozuklukları, multiple skleroz, kas hastalıkları, serebravasküler hastalıklar uzmanlık alanları içerisinde yer alan Yiğiter'in Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanlığı da bulunuyor.Doç. Dr. Yiğiter kimdir?1972 yılında Şanlıurfa-Siverek'te doğan Doç. Dr. Remzi Yiğiter, ilkokul ve ortaokul öğrenimini Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise öğrenimini ise Şanlıurfa'da tamamladı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1995 yılında mezun olan Yiğiter, 2002 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde ihtisasını tamamladı. Gaziantep Üniversitesinde 2013 yılında Doçentlik Unvanını alan Doç. Dr. Remzi Yiğiter: Siirt Devlet Hastanesi, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı, Cizre Devlet Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde (Davranış Bozuklukları ve Hareket Bozuklukları Birimi) hizmet verdi.