11.05.2017 22:04:08

Nokia 3310 için geri sayım

Dünya çapında 126 milyon satan Nokia 3310 bugünlerde yeniden piyasaya çıkmak üzere.

Apple'ın dokunmatik telefon devrimiyle RIM (Blackberry) gibi sarsılan markalardan biri de malumunuz üzere Nokia olmuştu.

Ağ cihazları konusundaki faaliyetlerine devam eden ancak cep telefonu alanında çeşitli sıkıntılar sonrasında bu bölümü Microsoft'a satılan Nokia, şimdilerde eski çalışanlarının kurduğu HMD Global ile yeniden Nokia adıyla mobil arenada boy göstermeye hazırlanıyor. En çok konuşulan modeli ise Barselona'da geçtiğimiz aylarda yenileneceği duyurulan 17 sene öncenin en popüler cep telefonu 3310.

Dünya çapında 126 milyon satan Nokia 3310 bugünlerde yeniden gündemde çünkü piyasaya çıkmak üzere.

Üstelik ilk ortaya çıktığı İspanya'da açıklanan rakamdan çok daha düşük bir fiyat etiketiyle. 129 sterlinden satışa çıkması beklenen modelin fiyatı 49.99 sterlin olarak açıklandı.

‘Akılsız' telefon modeli 3310 önce 24 Mayıs'ta İngiltere'de satışa çıkacak. Ön siparişleri alınmaya başlanan modelin daha sonra sırasıyla Almanya, Hollanda ve Belçika'da 5 Haziran'da satışa çıkması bekleniyor.