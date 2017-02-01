01.02.2017 10:45:37

Noel Baba meydanına yeni düzenleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Noel Baba Kilisesi ile dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Demre'de meydan düzenlemesi için çalışmalarını tamamladı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Noel Baba Kilisesi ile dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Demre'de meydan düzenlemesi için çalışmalarını tamamladı.Belediye Şirketi ANTEPE A.Ş. tarafından hazırlanan 'Demre Merkezini Yenileme Projesi' ile Noel Baba Kilisesi ön meydanı, Müze Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Belediye önü ve bağlantı yolları tamamen yenilenecek. Kent mobilyaları, gölgelikli dinlenme alanları ve peyzajı ile engelli dostu bir kent meydanı yapılacak."Yeşil doku korunacak"Anıtlar Kurulu tarafından da onaylanan proje, Demre merkezi cazibe alanına dönüştürecek. Dünyaca ünlü Noel Baba Kilisesi'nin önünde, kilisenin ihtişamını daha da öne çıkaracak sade bir meydan düzenlemesi yapılacak. Demre St. Nicolas Meydan düzenlemesinde, antik dokunun zarar vermemesi için mevcut dokuya müdahale edilmeyecek. Görsel kirlilik yaratan unsurlar kaldırırken, meydandaki mevcut yeşil doku korunacak. Ağaçların altına oturma birimleri konacak. Meydan daha dikkat çekici bir hale getirilecek."Müze caddesi hareketlenecek"Kiliseyle Cumhuriyet Meydanı arasındaki bağlantıyı sağlayan en işlek aks olan Müze Caddesi de yenilenecek. Kafe ve iş yerlerinin yer aldığı cadde zemin kaplaması, peyzajı, kent mobilyaları, aydınlatması ile Demre'ye yakışır hale getirilecek. Cadde boyunca yer alacak ağaçlar ve pergolelerin altına oturma alanları oluşturularak, hareketlilik sağlanacak."Daha geniş bir meydan"Cumhuriyet Meydanı ve Belediye önü de proje kapsamında yeniden düzenlenecek. Atatürk heykeli önündeki meydan genişletilerek daha büyük bir tören alanı oluşturulacak. Pergoleler ve kademeli ahşap tribünler konularak, vatandaşların meydanı kullanması sağlanacak. Belediye önündeki çay bahçesi korunurken, meydanda bir de havuz olacak.Yaza kadar tamamlanacakEngellilere yönelik düzenlemelerin de ön planda tutulduğu proje ile Demre merkezi engelsiz hale gelecek. Geçtiğimiz yıl çok amaçlı meydana dönüştürülen eski hal alanı da projenin diğer bir ayağını oluşturuyor. Yaz mevsimine kadar tamamlanması hedeflenen proje ile toplam 11 bin metrekarelik alan yeniden düzenlenerek, Demre kent merkezi bir çekim merkezi haline getirilecek.