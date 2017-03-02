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Nobre, referandumda 'Evet' diyecek
02.03.2017 22:00:58

Nobre, referandumda 'Evet' diyecek

Nobre, anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' oyu kullanacağını açıkladı.

Türkiye gazetesine konuşan Nobre, kendisini 'yüzde 80 Türk, yüzde 20 Brezilyalı' olarak tanımlayarak söze başladı.

'CEVABI BENDE KALSIN İSTEMİYORUM'

Nobre, şöyle konuştu: "Adım Mert. Türk vatandaşıyım ve 16 Nisan'da oy kullanacağım. 'Evet mi, Hayır mı?' sorusunun cevabı bende kalsın demiyorum, Başkanlık sistemine tabii ki 'Evet' diyorum. Türkiye son 16 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Başkanlık, siyasi istikrar, hızlı kalkınma, güçlü hükümet, güçlü yönetim, birlik ve uzlaşma, demek. Buna niye 'Hayır' diyeyim ki?"

NOBRE'NİN FUTBOL KARİYERİ

Vatandaşlık başvurusu 2006 yılında kabul edilen Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'ta geçen beş yılın ardından Mersin İdman Yurdu, Kayserispor ve İsviçre ekibi FC Wil 1900 formaları giydi. Nobre bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la TFF 1. Lig'e yükselme mücadelesi veriyor.


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