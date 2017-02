01.02.2017 09:07:05

Nitratlı gübrelerin kullandırılmasına ilişkin toplantı

Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan toplantıda, Amonyum Nitrat (%33AN) gübresinin tarımsal amaçlı kullanımı tamamen yasaklı olduğu, Kalsiyum Amonyum Nitrat (%26 CAN) ile Kalsiyum Amonyum Nitrat (%21 CAN) gübrelerinin çiftçilere satışına kontrollü olarak izin verileceği bildirildi.Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı salonunda ilçe müdürlüğünden ikişer teknik personel, bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürlüğünden konu sorumlusu teknik personellerin katılımı ile toplantı düzenlendi.Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Zekeriya Sarıkoca'nın yapmış olduğu açılış konuşmasında Bakanlığın Nitratlı Gübrelerin Kullandırılmasına İlişkin talimatı çerçevesinde, "Amonyum Nitrat (%33AN) gübresinin tarımsal amaçlı kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Çiftçilere satış yapılmayacaktır. Diğer yandan tarımsal amaç dışı kullanım için satış ve sevkiyatlarda ilgili firmalar bakanlığımızdan izin almaya devam edeceklerdir. Üretici-İthalatçı firmaların ve bayi/dağıtıcıların yedieminlerindeki Kalsiyum Amonyum Nitrat (%26 CAN) ile Kalsiyum Amonyum Nitrat (%21 CAN) gübrelerinin çiftçilere satışına kontrollü olarak izin verilecektir" dedi.Toplantının verimli geçmesi temennilerinde bulunan, Sarıkoca, konuşmasının ardından ilçe müdürlüklerinden gelen konu sorumlusu teknik personellere, il müdürlüğü gübre denetimi konu uzmanı personelce yayınlanan talimat hakkında bilgilendirme yapıldı.