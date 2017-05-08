09.05.2017 09:49:10

Nisan'da en fazla külçe altın kazandırdı

Aylık en yüksek reel getiri Nisan ayında külçe altında oldu.

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Aylık en yüksek reel getiri Nisan ayında külçe altında oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 Nisan Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Nisan ayında en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,35 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 0,83, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,78 ve mevduat faizi yüzde 0,02 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık euro yüzde 0,98 ve dolar yüzde 1,23 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 0,29 ve DİBS yüzde 0,24 oranında reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 0,52, euro yüzde 1,52 ve dolar yüzde 1,77 oranında yatırımcısına kaybettirdi.BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,26 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,59 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,02 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,51 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleştiFinansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,79 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,67 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.