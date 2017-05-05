05.05.2017 15:39:24

Nisan ayında 83 kişi yakalandı, 11 kişi tutuklandı

Ordu'da Nisan ayında meydana gelen asayiş olaylarında 11 kişi tutuklanırken, haklarında yakalama emri bulunan 183 kişi de yakalandı.

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Ordu'da Nisan ayında meydana gelen asayiş olaylarında 11 kişi tutuklanırken, haklarında yakalama emri bulunan 183 kişi de yakalandı.Ordu Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Nisan ayında il genelinde kişilere karşı 449, mal varlığına karşı 151, topluma karşı 22, millete ve devlete karşı 7 ve takibi gereken 210 olmak üzere 839 olay meydana geldi.Bu olaylarda toplam bin 690 şüpheli şahısla ilgili işlem yapılırken, yapılan soruşturmalar sonunda adli makamlar tarafından 7 şahıs hakkında adli kontrol kararı, 11 kişiye ise tutuklama kararı verildi. Bu olaylarda 2 tabanca, 1 adet tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 4 adet bıçak, 2 adet sopa, 2 adet kazma tabir edilen kesici alet, 1 adet pankart, 350 TL para ve 2 adet zar ele geçirildi.Yine Nisan ayında haklarında yakalama emri bulunan 183 aranan şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiği belirtildi.